Дубль Месси и гол Бускетса помогли «Интер Майами» обыграть «Нэшвилл»

В ночь с 20 на 21 апреля мск на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле завершился матч МЛС. «Интер Майами» на своём поле сыграл обыграл «Нэшвилл» со счётом 3:1.

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На второй минуте «Нэшвилл» вышел вперёд. Защитник «Интер Майами» Франко Негри переправил мяч в собственные ворота. Уже на 11-й минуте счёт сравнял аргентинский форвард хозяев Лионель Месси. Голевая передача на счету уругвайца Луиса Суареса. Ещё до перерыва Серхио Бускетс точным ударом вывел команду Херардо Мартино вперёд. В концовке второго тайма Месси с одиннадцатиметровой отметки установил окончательный победный результат.

Бывший игрок «Барселоны» Жорди Альба остался вне заявки на данный матч.

Отметим, Бускетс забил свой первый гол в официальных матчах за «Интер Майами»

На данный момент «Интер Майами» с 18 очками за 10 матчей занимает первое место в турнирной таблице МЛС. «Нэшвилл» с семью очками расположился на 25-й строчке свободной таблицы.