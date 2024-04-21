«Манчестер Сити» в матче с «Челси» установил клубный рекорд

«Манчестер Сити» обыграл лондонский «Челси» в матче 1/2 Кубка Англии со счетом 1:0.

Этот матч стал для «Сити» 29-м без поражений во всех турнирах, что является клубным рекордом. Беспроигрышная серия «Сити» длится с 6 декабря 2023 года, когда «горожане» уступили «Астон Вилле» (0:1).

В финале Кубка Англии «Сити» сыграет с победителем пары «Ковентри» — «Манчестер Юнайтед», которые сыграют 21 апреля. Встреча начнется в 17.30 по московскому времени.

В прошлом розыгрыше Кубка Англии победу одержал «Манчестер Сити», обыграв в финале «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 2:1. На игре присутствовала 81 тысяча зрителей.

19 апреля представители «Манчестер Сити» заявили, что не собираются покупать российского игрока Сергея Пиняева, несмотря на то, что такая информация появилась в прессе.

Пиняев в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел за «Локомотив» 22 матча, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».