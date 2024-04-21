Стало известно, кто может возглавить «Спартак» после отставки Абаскаля

Окан Бурук, возглавляющий стамбульский футбольный клуб «Галатасарай», может стать главным тренером московского ФК «Спартак», пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, что испанец Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера 14 апреля. На его место временно был назначен босниец Владимир Слишкович.

По данным агентства, московский клуб предложил 50-летнему турку контракт на два года. Сумма сделки составляет €7,5 млн с учетом бонусов.

Журналисты отметили, что соглашение Бурука с турецким клубом рассчитано до конца текущего сезона. Под его руководством «Галатасарай» провел 89 матчей, в которых одержал 68 побед, 10 раз сыграл вничью и 11 раз уступил.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» не планирует назначать на должность главного тренера клуба голландского специалиста Паскаля Янсена.