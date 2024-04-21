Защитник «Факела» назвал лучшего форварда РПЛ в этом сезоне

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин назвал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим форвардом РПЛ-2023/2024. В пятницу, 19 апреля, в матче 25-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Факелом» (2:0) Кордоба забил гол и отдал голевую передачу.

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«Считаю, что Кордоба – лучший нападающий Российской Премьер-лиги. Против него тяжело играть», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний Кордоба принял участие в 26 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. В ссписке лучших бомбардиров чемпионата России он с 12 голами занимает второе место, вслед за форвардом «Зенита» Матео Ккассеррой (16). Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.