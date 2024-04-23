Мор назвал идеальный вариант тренера для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор назвал идеального кандидата на пост главного тренера красно-белых. По его мнению, лучшим вариантом для «Спартака» является Станислав Черчесов — специалист с большим опытом и авторитетом, который сможет наладить дисциплину и тактическую расстановку.

«Для «Спартака» Черчесов — идеальный вариант. Безусловный авторитет для всех, спартаковец, работал на большом уровне и в «Спартаке», и в сборной. Он совершенно спокойно бы наладил дисциплину и самоотдачу в «Спартаке». В плане тактики был бы полный порядок. Здесь и сейчас Черчесов — самый оптимальный вариант», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» отправил в отставку бывшего тренера Гильермо Абаскаля в середине апреля. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен ассистент испанца — Владимир Слишкович. Черчесов в данный момент является свободным агентом. Его последним клубом был венгерский «Ференцварош».