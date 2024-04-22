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«Анадолу Эфес» отказался подписывать тренера «Зенита» Паскуаля

Руководство стамбульского «Анадолу Эфеса» отказалось от идеи подписать главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, сообщило испанское издание Encestanto.

«Анадолу Эфес» отказался подписывать тренера «Зенита» Паскуаля
© Спорт день за днем

По данным источника, «Эфес» предварительно договорился с главным тренером «Бешикташа» Душаном Алимпиевичем. Под руководством сербского наставника «Бешикташ» дошел до полуфинала Еврокубка и занимает третье место в чемпионате Турции.

Еще один кандидатом на пост тренера «Эфеса» является наставник «Перистри» Вассилис Спанулис.

В этом сезоне «Зенит» под руководством Паскуаля занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

В четвертьфинале турнира петербуржцы сыграют с «Уралмашом». Матч пройдет сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени.

Футбол
Хавьер Паскуаль
Вассилис Спанулис
Зенит