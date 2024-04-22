«Анадолу Эфес» отказался подписывать тренера «Зенита» Паскуаля

Руководство стамбульского «Анадолу Эфеса» отказалось от идеи подписать главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, сообщило испанское издание Encestanto.

По данным источника, «Эфес» предварительно договорился с главным тренером «Бешикташа» Душаном Алимпиевичем. Под руководством сербского наставника «Бешикташ» дошел до полуфинала Еврокубка и занимает третье место в чемпионате Турции.

Еще один кандидатом на пост тренера «Эфеса» является наставник «Перистри» Вассилис Спанулис.

В этом сезоне «Зенит» под руководством Паскуаля занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

В четвертьфинале турнира петербуржцы сыграют с «Уралмашом». Матч пройдет сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени.