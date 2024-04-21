В российском футболе назначили пенальти за подзатыльник

В матче 2-го тура Группы 4 в дивизионе Б во Второй лиге главный арбитр назначил пенальти в ворота команды за подзатыльник в штрафной площади.

19 апреля судья Виктор Синяков в первом тайме матча между «Амкаром» и казанским «Соколом» назначил пенальти в ворота пермской команды после того, как игрок клуба отпустил подзатыльник сопернику в собственной штрафной. Игрок «Сокола» упал на газон и стал корчиться от боли после легкого соприкосновения с рукой оппонента.

Одиннадцатиметровый удар реализовал Наиль Замалиев. После перерыва пермяки отыгрались. Отличился Алексей Доля. Но уже через минуту Роман Ткачук снова вывел «Сокол» вперед и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Стоит отметить, что на 95-й минуте встречи арбитр удалил по одному игроку в каждой команде.

После двух туров в этом дивизионе троевластие. Кировское «Динамо», вторая команда «Рубина» и казанский «Сокол» делят между собой первую строчку, набрав по шесть очков. В параллельных группах лидируют «Химки-М», вторые команды «Динамо» и «Спартака», а также ялтинский «Рубин».