Стало известно, какие слова Абаскаля привели к его отставке из «Спартака»

Увольнение Гильермо Абаскаля было решением спортивного директора клуба Томаша Амарала. Об этом сообщает РБК.

Как утверждает источник, Гильермо Абаскаль был уволен после того, как заявил руководству клуба о том, что у него нет плана по исправлению ситуации в команде. Сообщается, что испанец должен был остаться в команде до окончания сезона, однако ситуация изменилась после поражения от «Сочи» со счетом 0:1. Наставник признался, что не знает, как исправить ситуацию, и не видит выхода, после чего был уволен.

14 апреля Гальермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). 21 апреля красно-белые сыграют на выезде с «Ростовом».

Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. 17 апреля «Спартак» в ответном поединке в рамках Кубка России сыграл вничью с «Зенитом» 0:0. Благодаря победе в первой игре сине-бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ. «Спартак» опустился в сетку Пути регионов, где встретится с «Динамо».