В РФС назвали основного кандидата на пост главного тренера «Спартака»

Боснийского специалиста Владимира Слишковича необходимо назначить главным тренером футбольного клуба «Спартак», если он хорошо проведет остаток сезона, заявил в беседе с NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Слишкович является исполняющим обязанности главного тренера московского клуба после того, как руководство уволило Гильермо Абаскаля. По словам Колоскова, при нынешнем наставнике команда красно-белых смотрится хорошо.

Уже есть тренер, который подошел «Спартаку», зачем менять? Команда при нем смотрится хорошо. От добра добра не ищут. Владимир Слишкович должен доиграть с командой эти пять туров, и, если будет нужно, тогда искать тренера. Если он хорошо проведет остаток сезона, нужно его назначать главным тренером, так в истории «Спартака» уже было. Не нужно никого искать, если уже есть готовый тренер, — высказался Колосков.

Футболист Игорь Семшов ранее заявил, что кресло тренера «Спартака» могут занять действующий наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин или экс-тренер национальной команды Станислав Черчесов. По словам спортсмена, возглавить команду должен человек, который будет соответствовать уровню клуба. Семшов добавил, что отставка Абаскаля ожидалась уже давно.

Ранее сообщалось, что перед увольнением Абаскаль часто конфликтовал со Слишковичем, который был его помощником. Тот был не согласен с решениями испанца по игре команды. Спортивный журналист Сергей Егоров заявил, что вместе с Абаскалем столичный клуб лишился еще двух специалистов: ассистента Карлоса Мария Валье Морено и тренера по физподготовке Фернандо Перес Лопеса.