Футболисты "Зенита" одержали минимальную победу над "Оренбургом"

Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 1:0 обыграл "Оренбург" в домашнем матче 25-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственным забитым мячом на 23-й минуте отметился Клаудиньо.

"Зенит" в пятый раз за всю историю противостояния обыграл "Оренбург" на своем поле. Всего клубы провели 10 игр между собой, "Оренбург" лишь раз смог победить соперника. Одна очная встреча завершилась вничью.

Петербургский клуб пока не проигрывает в 2024 году, "Зенит" провел девять матчей в различных турнирах после зимней паузы, в которых одержал шесть побед и три раза разошелся с соперниками миром. "Оренбург" впервые после зимней паузы уступил в матче чемпионата России, до этого команда победила в трех встречах и дважды сыграла вничью. При этом клуб потерпел два поражения в кубке страны.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 50 очками. "Оренбург" набрал 26 очков и занимает 12-е место. Следующие матчи команды проведут 24 апреля - "Зенит" примет казанский "Рубин", "Оренбург" - московское "Динамо". Игры пройдут в рамках 21-го тура, который был перенесен с середины марта из-за выборов президента России.