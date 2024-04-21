«Урал» упустил победу над аутсайдером РПЛ

Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Олимпийский стадион Фишт» и завершилась со счетом 2:2. На 46-й минуте счет открыл полузащитник Алексей Ионов. На 67-й минуте он сделал дубль и принес своей команде победу. На 77-й минуте отставание «Сочи» сократил нападающий Сауль Гуарирапа. На 87-й минуте хавбек Александар Юкич сравнял счет, а «Урал» упустил победу.

Таким образом, после 24 матчей «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 24 очка. «Сочи» является аутсайдером РПЛ и располагается на последнем 16-м месте с 19 очками. Лидирует петербургский «Зенит», набрав 50 очков.

В следующем матче «Урал» примет «Ростов», а «Сочи» в гостях сыграет с грозненским «Ахматом». Обе встречи пройдут 25 апреля.