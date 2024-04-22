Медина назвал свой лучший матч за «Спартак»

Парагвайский нападающий «Спартака» Хесус Медина ответил на вопрос, считает ли он игру 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:1) своей лучшей в составе красно-белых.

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«Думаю, да. Рад, как сыграла команда и как сам провёл эту встречу. Думаю, мы заслужили победу. Очень хотели её добиться и много для этого работали. Этот результат должен придать нам уверенности», — приводит слова Медины пресс-служба «Спартака».

Напомним, матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоялся накануне, 21 апреля. Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. На 16-й минуте гости вышли вперёд. В их составе забил защитник Даниил Хлусевич. На 36-й минуте Егор Голенков сравнял счёт. На 53-й минуте Хесус Медина воспользовался ошибкой вратаря южан Сергея Песьякова и вновь вывел москвичей вперёд. На 59-й минуте в ворота южан был назначен пенальти. Перед 11-метровым ударом главный тренер ростовчан Валерий Карпин заменил Песьякова на Никиту Медведева. Однако это не помогло — Медина с «точки» оформил дубль. На 76-й минуте Кристофер Мартинс довёл дело до разгрома. Тео Бонгонда в компенсированное время установил окончательный счёт игры.