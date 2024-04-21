Пожар произошел на стадионе во время финала Кубка Нидерландов

Финал Нидерландов между «Фейеноордом» и «Неймегеном» прерывался из-за пожара на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме.

После файер-шоу фанатов «Фейеноорда» во втором тайме загорелся один из вывешенных баннеров. Стадион полностью заволокло дымом.

Пожарные оперативно потушили возгорание. Игра продолжилась после паузы.

«Фейеноорд» победил «Неймеген» со счётом 1:0. Единственный гол забил Игор Пайшао.

Ранее сообщалось, что «Аякс» потерпел крупнейшее поражение за последние 97 лет.