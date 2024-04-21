«Спартак» разгромил «Ростов» в гостях – 5:1! У Медины 2+1, Карпин заменил Песьякова на Медведева перед пенальти
«Спартак» разнес в гостях «Ростов» (5:1) в 25-м туре Мир РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Даниил Хлусевич открыл счет на 16-й минуте, Егор Голенков на 36-й забил ответный мяч. После этого Хесус Медина забил после ошибки Сергея Песьякова, а затем реализовал пенальти. Тренер «Ростова» Валерий Карпин перед этим 11-метровым заменил вратаря: вместо Песьякова вышел Никита Медведев. Кристофер Мартинс Перейра на 76-й забил еще один мяч. На 94-й отличился Тео Бонгонда.
«Спартак» разгромил «Ростов» в гостях – 5:1! У Медины 2+1, Карпин заменил Песьякова на Медведева перед пенальти
«Ростов» заменил вратаря перед пенальти «Спартака» – Медведев вышел вместо Песьякова. Медина реализовал 11-метровый
Медина забил «Ростову» с пенальти за попадание мяча Осипенко в руку от бедра. У хавбека «Спартака» 2+1 в этой игре