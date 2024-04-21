«Спартак» разгромил «Ростов» в гостях

«Спартак» разнес в гостях «Ростов» (5:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

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Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Даниил Хлусевич открыл счет на 16-й минуте, Егор Голенков на 36-й забил ответный мяч. После этого Хесус Медина забил после ошибки Сергея Песьякова, а затем реализовал пенальти. Тренер «Ростова» Валерий Карпин перед этим 11-метровым заменил вратаря: вместо Песьякова вышел Никита Медведев. Кристофер Мартинс Перейра на 76-й забил еще один мяч. На 94-й отличился Тео Бонгонда.