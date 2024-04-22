Зарема Салихова: Карпин свой матч жизни проиграл

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала уверенную победу красно-белых в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (5:1). По её мнению, главный тренер ростовчан Валерий Карпин проиграл «Спартаку» матч жизни — теперь он останется в «Ростове» ещё на год. Ранее в СМИ ходили слухи, что Карпин может возглавить «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля.

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