Личка оценил перспективы Лещука в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о перспективах голкиперах Игоря Лещука в составе московской команды. В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» вратарь допустил несколько результативных ошибок, что привело к поражению бело-голубых (1:2).

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«Смотрите, его ошибки нужно принять как факт. Лещ — это хороший вратарь и футболист. Каждый человек имеет право на ошибку, тут нет никаких проблем. Но, к сожалению, в той игре он сделал две лёгкие ошибки. Эти эпизоды надо разбирать, работать над ними с тренером вратарей, готовиться. Мы все ошибаемся, и я как тренер — в первую очередь. Даже в матче, где мы побеждаем 4:1, нет идеала, можно найти вещи, где мы могли действовать чуть‑чуть лучше. Лещу нужно работать, тренироваться и ждать своего шанса. У нас в команде здоровая конкуренция, есть Шунин, Лещук и Андрей Кудравец, все они стараются и работают. Играть будет сильнейший», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Лещуку 28 лет, за первую команду «Динамо» он играет с 2018-го. В нынешнем сезоне российский голкипер провёл 16 матчей во всех турнирах, шесть раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Игоря с «Динамо» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лещука в € 700 тыс. «Динамо» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Оренбургом» на выезде. Игра состоится в среду, 24 апреля, и начнётся в 16:00 мск.