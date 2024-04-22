Футболист «Спартака» отдал почти миллион рублей мошенникам

Защитник московского «Спартака» Леон Классен стал жертвой мошенников, игрок перевёл 900 тысяч рублей неизвестным лицам. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Чемпионат.com

По информации источника, 9 апреля мошенники связались с футболистом через WhatsApp от имени его знакомого и попросили в долг 400 тыс. рублей. Игрок перевел требуемую сумму, а на следующий день у него затребовали еще 700 тыс. рублей. Однако из-за того, что на карте Классена стоял лимит на переводы, он сумел отправить только 500 тыс. рублей. Газета.Ru

Через несколько дней, когда защитник «красно-белых» встретился со своим знакомым, от имени которого ему писали, и поинтересовался у него, когда тот вернет долг, товарищ ответил, что ничего не брал. Rusfootball