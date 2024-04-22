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КДК РФС рассмотрит удаления Роши и Дивеева в матче с «Ахматом», футболисты приглашены на заседание

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что на ближайшем заседании КДК будут рассмотрены удаления защитников ЦСКА Виллиана Роши и Игоря Дивеева в матче 25‑го тура МИР РПЛ с «Ахматом».

КДК РФС рассмотрит удаления Роши и Дивеева в матче с «Ахматом»
© ПФК ЦСКА

ЦСКА в субботу в матче 25‑го тура МИР РПЛ уступил на своем поле «Ахмату» со счетом 1:2. «Красно‑синие» с 19‑й минуты после удаления Виллиана Роши играли в меньшинстве. На 89‑й минуте с поля был удален Игорь Дивеев.

— Будет рассмотрено неподобающее поведение ЦСКА в матче с «Ахматом», так как у армейцев было два удаления футболистов. Удаления Роши и Дивеева мы рассмотрим. Оба футболиста приглашены на ближайшее заседание 24 апреля, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».
Футбол
Игорь Дивеев
Артур Григорьянц
РФС