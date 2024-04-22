КДК РФС рассмотрит удаления Роши и Дивеева в матче с «Ахматом»

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что на ближайшем заседании КДК будут рассмотрены удаления защитников ЦСКА Виллиана Роши и Игоря Дивеева в матче 25‑го тура МИР РПЛ с «Ахматом».

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ЦСКА в субботу в матче 25‑го тура МИР РПЛ уступил на своем поле «Ахмату» со счетом 1:2. «Красно‑синие» с 19‑й минуты после удаления Виллиана Роши играли в меньшинстве. На 89‑й минуте с поля был удален Игорь Дивеев.