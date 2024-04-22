Судья Афанасьева рассказала о заработках женщин-арбитров в России

Российский арбитр Карина Афанасьева рассказала о мотивации работать судьей и зарплатах в этой профессии.

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«У меня были крутые примеры – Анастасия Пустовойтова, Екатерина Курочкина. Арбитры, которые судили чемпионат мира, финал Лиги чемпионов, финал Олимпиады. Когда они вернулись с ОИ к нам на судейские сборы, это было вау. Когда есть такой пример, ты, конечно, замотивирован. Кроме того, с финансовой точки зрения ситуация также меняется в лучшую сторону. Ещё несколько лет назад у арбитров-женщин не было зарплат, а только гонорары за назначения. Теперь у нас есть ежемесячные гарантированные выплаты, а сами гонорары выросли. Также учрежден фонд компенсации затрат на лечение и роды для женщин-арбитров. Ну и мы очень любим футбол. Все, кто так или иначе был в футболе, потом не хочет из него уходить. Кто-то работает тренером, кто-то судьёй, кто-то администратором команды. Все хотят оставаться рядом с футболом, чувствовать все эти эмоции. Если ты 10 лет играл в футбол, не знаю, что должно произойти, чтобы ты захотел вычеркнуть его из своей жизни», — сказала Карина Афанасьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.