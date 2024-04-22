Федун обвинил «Спартак» в глупости из-за Промеса

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун раскритиковал клуб из-за того, что нидерландский нападающий Квинси Промес отправился вместе с командой на сборы в ОАЭ, где был задержан. Газета.Ru

«Зачем они его повезли в ОАЭ? Знали, что есть уголовное дело. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова... Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока», — заявил он. RT на русском

По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с ЦСКА. Игра состоится 25 апреля и начнётся в 20:30 по московскому времени. Чемпионат.com