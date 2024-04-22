Булыкин встал на защиту Галактионова

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что в результатах железнодорожников в весенней части сезона виноват не только главный тренер Михаил Галактионов, но и сами игроки.

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После возобновления чемпионата России «красно‑зеленые» четыре раза сыграли вничью, потерпели одно поражение и одержали одну победу.

— «Локомотиву» не хватает стабильности, концентрации на протяжении всего матча и лидера на футбольном поле. На этом отрезке не получается взять свои очки, хотя конкуренты тоже ошибаются. Все помнят, как в прошлом сезоне железнодорожники проиграли только в одном матче в весенней части сезона. Есть возможность занять высокое место в РПЛ, но не получается оторваться от преследователей.

— Есть ли в этом вина тренера?

— Да, но есть вина и футболистов. Где‑то ошибаются с выбором стартового состава. Нельзя говорить, что виноват только тренер, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Локомотив» с 38 очками занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В ближайшем туре команда Галактионова на выезде сыграет против нижегородского «ПАРИ НН» 24 апреля.