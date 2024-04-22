Ловчев рассказал, могли ли игроки «Спартака» «слить» Абаскаля

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев резко высказался о предположении, согласно которому футболисты московского клуба могли «слить» Гильермо Абаскаля, который был уволен с поста главного тренера. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Есть ли ощущение, что игроки сливали Абаскаля? Нет! Все забудьте про слово «сливали»! Сливают они только свои зарплаты и будущие контракты. Слух обязательно дойдет, все неявное становится явным потом! Я не верю в это», — сказал Ловчев.

14 апреля Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

21 апреля «Спартак» в гостях разгромил «Ростов» со счетом 5:1 в рамках чемпионата страны. Голами отметились Даниил Хлусевич, Хесус Медина (дубль), Кристофер Мартинс и Тео Бонгонда.

«Спартак» после победы над «Ростовом» набрал 38 очков и догнал «Локомотив», идущий четвертым в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут против московского ЦСКА в рамках перенесенного 21-го тура РПЛ.