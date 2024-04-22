Капитан «Оренбурга» назвал позором работу Безбородова в матче с «Зенитом»

Капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказался о судействе матча 25-го тура Российской Премьер-лиги против «Зенита» (0:1). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с петербургским судьей Владиславом Безбородовым.

«Судейство было странное. Когда мяч попал в руку нашему игроку — причем отставленную назад, он ей не играл — судья пошел смотреть повтор. А когда человека ударили локтем по лицу в штрафной «Зенита», ничего не произошло. Посмотрим, что скажут судьи, какие комментарии будут по моментам. Но действия арбитра — позор», — приводит слова Воробьева «РБ Спорт».

Победный мяч в игре «Зенита» и «Оренбурга» на счету бразильского полузащитника петербуржцев Клаудиньо, который забил на 23-й минуте.

Во втором тайме Безбородов не назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Мяч попал в руку игроку гостей, но после видеопросмотра главный арбитр не изменил своего решения.

«Оренбург» в РПЛ идет на 12-м месте, набрав в 24-х матчах 26 очков. От зоны стыковых матчей команду отделяют два очка.

В среду, 24 апреля, «Оренбург» в матче перенесенного 21-го тура сыграет на своем поле с московским «Динамо». В понедельник, 29 апреля, оренбургский клуб в гостях в 26-м туре сыграет с «Ростовом».