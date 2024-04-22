Баранник назвал единственного «супер-игрока» в РПЛ

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник назвал супер-игрока из Российской Премьер-лиги (РПЛ).

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«Если брать в расчет иностранцев, то Вендел. И то только когда он играет», — приводит слова Баранника Legalbet.

При этом Баранник отметил, что среди россиян в РПЛ «супер-игрока» он выделить не может.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Нынешнее соглашение 26-летнего бразильца с петербургским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Вендел провел 26 матчей за «Зенит», на его счету 4 гола и 8 результативных передач. Всего за петербургский клуб он сыграл в 114 матчах, забил 19 мячей и стал автором 21 голевого паса.

«Зенит» вчера, 21 апреля, обыграл у себя дома «Оренбург» (1:0). Сине-бело-голубые единолично возглавляют РПЛ с 50 очками после 24-х матчей. На 4 очка петербуржцы опережают «Краснодар» (46 очков). 24 апреля «Зенит» на своем поле примет казанский «Рубин».