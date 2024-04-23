Шикунов оценил перспективы Слишковича в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что руководству клуба необходимо серьезно проработать вопрос назначения нового главного тренера команды.

© ФК «Ростов»

В воскресенье «Спартак» на выезде разгромил «Ростов» со счетом 5:1 в матче 25‑го тура МИР РПЛ. Матч стал первым для «красно‑белых» в чемпионате под руководством Владимира Слишковича в качестве исполняющего обязанности главного тренера, ранее клуб покинул Гильермо Абаскаль.

— Исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович заслужил, чтобы в «Спартаке» как минимум рассмотрели его кандидатуру.

— После одного матча невозможно ничего заслужить. Они должны разобраться, это случай, или он правда заслуживает. Надо быть там внутри, чтобы это понимать. Это очень сложный вопрос.

Кого из игроков брать, в первую очередь должен определять тренер. Под какую схему он будет собирать команду, под какую тактику. Когда проигрывали «Сочи», «Факелу», думали, что в «Спартаке» нет народа. А там собран серьезный народ, — сказал Шикунов «РБ Спорт».

«Спартак» с 38 очками занимает четвертое место в таблице МИР РПЛ.