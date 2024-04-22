Юрий Сёмин оценил положение команд в нижней части таблицы РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил положение команд в нижней части таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Сейчас очень интересны матчи команд, которые находятся внизу таблицы РПЛ и борются за выживание. Это очень-очень интересно. У всех этих команд ещё есть как шансы остаться, так и вероятность вылететь из РПЛ. Остаётся всё меньше игр, и каждая осечка играет громаднейшую роль. Важным фактором будет то, кто обыграет лидеров. Кто сделает чудо, тот и останется», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу РПЛ замыкает «Сочи», набравший 19 очков. На 15-м месте располагается «Ахмат» (23 очка), выше идут «Балтика» (23) и «Урал» (24).