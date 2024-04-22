«Газпром» станет спонсором венгерского «Ференцвароша», сообщило издание Blikk.

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Проект контракта уже подготовлен. Соглашение между сторонами будет заключено в ближайшие недели.

По данным источника, «Газпром» будет платить «Ференцварошу» больше, чем сербской «Црвене Звезде», получающей пять миллионов евро в год. Сотрудничество позволит венгерскому клубу увеличить свой годовой бюджет до 50 миллионов евро.

«Ференцварош» выиграл последние шесть розыгрышей чемпионата Венгрии. В следующем сезоне клуб выступит в квалификации «Лиги Чемпионов УЕФА».

Президент «Ференцвароша» Габор Кубатов является членом парламента Венгрии и председателем партии «Фидес». В эту партию также входит премьер-министр страны Виктор Орбан.