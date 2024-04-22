«Барселона» может потребовать переиграть матч с «Реалом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб может потребовать переигровку матча с «Реалом», если будет доказано, что судьи ошибочно не засчитали гол каталонцев в «эль класико» после удара Ямала.

«Мы немедленно обратимся в Технический комитет арбитров и Испанскую федерацию футбола с просьбой предоставить нам все кадры, сделанные во время игры. Если подтвердится, что это был легитимный гол, мы не исключаем, что будем требовать переигровку матча. Такое уже было в одном из европейских чемпионатов из-за ошибки VAR», — сказал Лапорта.