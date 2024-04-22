Булыкин: Песьяков подарил «Спартаку» победу в матче с «Ростовом»

Чемпион Нидерландов Дмитрий Булыкин высказался о матче 25-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (1:5).

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«Во встрече с «Ростовом» победу «Спартаку» просто подарил вратарь соперника. Песьяков совершил две настолько грубые ошибки, что даже Карпин не выдержал и заменил его. Эти ошибки перевернули весь ход игры и дали москвичам возможность покуражиться», – приводит слова Булыкина Vprognoze.

Песьяков был заменен на 59-й минуте после двух пропущенных голов. Вместо него вышел Никита Медведев и пропустил три мяча.

«Ростов» под руководством Валерия Карпина впервые проиграл разгромно дома. Клуб не пропускал пять голов в домашнем матче с 2014 года.

«Спартак» провел первый матч в РПЛ после увольнения Гильермо Абаскаля. Командой руководил Владимир Слишкович.

После 24 туров «Спартак» с 38 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Ростов» с 34 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице.