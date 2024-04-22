Юрист: игрок «Спартака» Классен не сможет вернуть украденные у него деньги

Юрист Илья Прокофьев рассказал, что футболист московского «Спартака» Леон Классен, которого обманули мошенники, не сможет вернуть украденные деньги, передает «Спорт-Экспресс».

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«Такая схема мошенничества распространена очень давно. Вернуть деньги практически невозможно, потому что деньги уходят на счет либо за рубеж, либо на подставных лиц», — сказал Прокофьев.

9 апреля мошенники связались с футболистом через WhatsApp от имени его знакомого и попросили в долг 400 тыс. рублей. Игрок перевел требуемую сумму, а на следующий день у него затребовали еще 700 тыс. рублей. Однако из-за того, что на карте Классена стоял лимит на переводы, он сумел отправить только 500 тыс. рублей.

Классен имеет двойное гражданство — российское и немецкое. Профессиональную карьеру он начал в Германии, где выступал за «Мюнхен 1860», после чего перебрался в австрийский «Тироль». 30 декабря 2021 года Классен перешел в московский «Спартак». Его контракт рассчитан до лета 2025 года.