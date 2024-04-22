Личка обозначил две задачи «Динамо» на конец сезона

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал две задачи команды на оставшуюся часть сезона 2023/24.

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«Я хотел бы и Кубок, и третье место. Я – человек, который любит побеждать везде. Если у нас есть шанс взять медали и трофей, надо сделать всё, чтобы этого достичь. Тем более в Кубке России нас ждет дерби со «Спартаком». Неважно, дома играешь или на выезде, мотивация на эту игру идет автоматически. Как у «Спартака», так и у нас», – приводит слова Лички «Матч ТВ».

В последний раз «Динамо» выиграло Кубок России в сезоне 1994/95. На данный момент это последний титул команды (если не считать победу в ФНЛ в сезоне 2016/17).

В 21-м веке «Динамо» два раза брало бронзовые медали чемпионата России – в сезонах 2008 и 2021/22.

После 24 туров «Динамо» с 41 очком идет на третьем месте в РПЛ. Четвертое место делят «Спартак» и «Локомотив» с 38 очками.

В полуфинале пути регионов Кубка России «Динамо» сыграет дома со «Спартаком». Матч в Москве пройдет 1 мая и начнется в 18:00 по местному времени.