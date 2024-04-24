Габулов оценил замену Песьякова во время матча со «Спартаком»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался об ошибках голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в матче 25‑го тура МИР РПЛ со «Спартаком».

© Матч ТВ

В воскресенье «Ростов» на своем поле проиграл «Спартаку» со счетом 1:5. Во втором тайме Песьяков после двух пропущенных мячей был заменен на Никиту Медведева.

— У Песьякова иногда случались ошибки в игре ногами, потому что на него бывает слишком большая нагрузка. Он уверенно действует ногами, но порой технический брак приводит к таким катастрофическим ошибкам. Сложно назвать причины, не находясь внутри команды. Для меня было совсем непонятно, зачем менять опытного вратаря на 60‑й минуте при счёте 1:2. Что это могло изменить? Тут больше идёт посыл футболистам: «Как бы вы ни играли, мы вас всех не уважаем и в любой момент можем поменять». Страшное уже произошло — вы должны думать, как изменить ситуацию возле чужих ворот, а не своих. Все ошибаются. Это какое‑то детское эмоциональное решение. Если это решение было принято, чтобы Медведев вышел и потащил пенальти, то всё равно непонятно, и оно не сработало. Плюсом у вас вышел вратарь и тоже получил трёшку. Может, на следующую игру будете иметь двух неуверенных в себе вратарей. Это очень тонкий момент. Здесь нужно 10 раз отмерить, — цитирует Габулова «Чемпионат».

Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года. Он провел в общей сложности 181 матч, пропустил 232 мяча и 50 раз отыграл на ноль.