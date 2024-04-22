Черчесов объяснил, почему называет товарищеские матчи контрольными

Бывший голкипер «Спартака», экс‑главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал о том, почему называет товарищеские матчи контрольными.

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— Как вы сами себе объясняете, почему это принципиально: почему не товарищеский матч, а контрольный?

— Не люблю я товарищеские матчи. У меня никогда не получалось в качестве футболиста играть товарищеские матчи. Нет какой‑то спортивной составляющей. Единственный товарищеский матч, где мне надо было кровь из носа сыграть, — когда я получил травму, чуть больше года восстанавливался, мне уже 38 лет, а к нам приходит Йоахим Лёв (в австрийский «Тироль» — прим. «Матч ТВ»).

Он же видел, что я долго не играл. Чувствовал, что находился под большим вопросом. Меня поставили против швейцарской команды, выиграли 1:0. После игры чуть‑чуть поменялось ко мне отношение, — сказал Черчесов в эфире программы «Человек из футбола» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Последним местом работы Черчесова в качестве тренера был венгерский «Ференцварош», который он покинул в 2023 году. С 2016 по 2021 год специалист возглавлял сборную России. Также он работал в «Спартаке», «Жемчужине», «Тереке» (ныне «Ахмат»), «Амкаре», «Динамо», варшавской «Легии».