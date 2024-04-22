Болельщик попал ножом в голову футболиста в Колумбии

Один из болельщиков бросил нож с трибуны в футболиста «Атлетико Насьональ» Пабло Сеппелини во время матча 18-го тура чемпионата Колумбии против «Индепендьенте Медельин», он попал рукояткой в голову игрока. Об этом сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел в добавленное ко второму тайму время, когда Сеппелини пошел подавать угловой. В тот же момент с трибуны в него прилетел нож, попав рукояткой ему в голову. Затем он пролетел рядом с ассистентом арбитра и упал на поле. В результате игру было принято решение приостановить.

По итогам обследования у Сеппелини обнаружили неглубокую рану и шишку. Порез был обработан, а матч продолжен. Игра завершилась со счетом 2:2.

Данный случай является не единственным в колумбийском футболе. Пару лет назад в игрока «Мильонариос» Даниэля Руиса с трибун прилетел скальпель и рассек ему руку.