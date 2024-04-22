Премьер Грузии обвинил Россию в неудачах тбилисского «Динамо»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал в ходе пресс-конференции, что Россия якобы виновата в неудачах тбилисского ФК «Динамо». Об этом пишет пресс-служба правительства Грузии на официальном сайте.

По его словам, из РФ был выслан некий бизнесмен, который понятия не имел о футболе. Вместе с тем, добавил он, предпринимателю доверили «Динамо».

Кобахидзе подчеркнул, что за несколько лет под управлением нового главы клуб был фактически уничтожен.

«За все эти годы на европейских турнирах не было достигнуто ни одного успеха», — отметил премьер.

Напомним, что в турнирной таблице чемпионата Грузии тбилисское «Динамо» занимает пятое место, набрав десять очков. Лидирует в турнире «Иберия 1999», у нее в активе 25 баллов.