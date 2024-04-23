«Интер» — самый грустный чемпион

Титул Серии А — пыль на фоне провала в Лиге чемпионов.

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Выиграть чемпионский титул в дерби, да ещё за пять туров до конца – мечта! Мечта для всех, кроме нынешнего «Интера». Симоне Индзаги сделал блестящую команду, способную на великие свершения. И, возможно, она станет великой. Но уже не в этом сезоне.

«Интер» оказался в абсолютно мучительном положении. Он проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов, и сезон для него закончился уже в начале марта. Закончился! Потому что все вопросы в Серии А уже давно были закрыты, а из Кубка «Интер» вылетел ещё в декабре 2023-го. Команда Индзаги со всей её огромной силой, гибкостью и сыгранностью осталась не у дел за три месяца до конца сезона.

Большая команда не может существовать без больших задач. «Интер» – очень большая команда. Такими большими миланцы не были с «золотых» времён Жозе Моуринью. В воздухе даже повис вопрос, какой «Интер» сильнее: тот, что сделал португалец, или нынешний? Вопрос в известной степени абстрактный, но на него можно чётко ответить. Нынешний «Интер» очень приятен глазу. Если команда Жозе выжимала результат, то команда Индзаги играет в футбол. И тоже при этом добивается результата.

Однако есть важное «но». «Интер» Моуринью пришёл к конечной цели. Во всех турнирах. Та команда пришла к конечному результату. А «Интер» Индзаги, каким бы ярким и современным по игре ни был, закончил сезон в марте. Да, Серия А к этому времени, по сути, уже была выиграна. Но тут нечем гордиться. Для больших команд победа в каком-то из турниров заранее – это не повод ликовать. Наоборот, это возможность, перебросить силы туда, где они нужнее. И «Интер» был бы рад это сделать. Да только перебрасывать оказалось некуда. И это беда.

На фоне такого раннего вылета из Лиги чемпионов возможность выиграть Серию А в дерби выглядит мелочью. Подорожник не поможет, если у человека гангрена. Так же и здесь: выиграть титул в дерби – это красиво, символично, но это пыль на фоне вылета в 1/8 ЛЧ. Одно не может заменить другое. И, скорее всего, в «Интере» это понимают.

Это невозможно проверить, но, вероятно, в «Интере» готовы были бы даже проиграть дерби, если бы только можно было вернуться в Лигу чемпионов. Потому что там – азарт и драйв. Там – большой турнир, где можно соревноваться с лучшими и в полной мере пользоваться своей силой. Ради таких турниров и таких матчей и нужно отращивать силу. Тем более «Интер» в прошлом сезоне уже как следует распробовал ЛЧ. До титула команде не хватило всего одного шага. И вот она стала сильнее. И она знает это. И она мечтает показать, как хороша стала, – а негде.

«Интер» наверняка будет силён и в следующем сезоне. Индзаги остаётся, должны прийти Мехди Тареми и Пётр Зелиньски. Возможно, будут и другие новые футболисты. «Интер», конечно же, не развалится после лигочемпионской неудачи этого сезона. Но очень грустно, что нынешняя команда – полная сил и, кажется, лишённая явных слабых мест – закончила сезон так рано. Она явно была способна на большее.

«Атлетико» – респект. Они вышибли «Интер» абсолютно по делу. И в конкретный день, в конкретные два часа миланцы показали всё своё несовершенство. А «Атлетико», наоборот, спрятал свои недостатки и выдал максимальный максимум. Но весь этот сезон показывает, что как команда «Интер», конечно, сильнее. Это косвенно показал и «Атлетико». Как же можно было после такого эпического прохода «Интера» вылететь от «Боруссии», ну как?!

Тем не менее случилось как случилось. «Интер» в этом сезоне – за редчайшим исключением – великолепно играет в футбол. Симоне Индзаги построил замечательную команду, очень гибкую, управляемую и зрелищную. Она нравится и гикам, и простым обывателям. Эта команда может выбить больше 100 очков в Серии А и с большой долей вероятности первой в истории чемпионатов Италии выиграет титул в дерби.

Но запомнится эта команда другим. Она запомнится тем, что сезон для неё закончился в марте. И что следующие несколько месяцев она мучилась в безвременье, потому что ей уже не за что было бороться. Такой вот грустный финал для потрясного «Интера» Индзаги, который был создан для чего-то великого.