Мостовой: нет явного претендента на вылет из РПЛ

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о борьбе за выживание в чемпионате России сезона-2023/2024. По его мнению, сейчас нет явного претендента на вылет из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Мостовой заявил, что сейчас круг кандидатов на вылет состоит примерно из шести команд.

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«Для меня изначально не было явного аутсайдера. Все говорили про «Сочи», но они могут выиграть одну или две игры — вклинятся в борьбу. Вижу, что круг претендентов не изменился, так и осталось где-то шесть команд. У меня нет явного кандидата на вылет из РПЛ — все могут друг друга наказать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сейчас в зоне вылета идут «Сочи» и «Ахмат».