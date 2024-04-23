Хави ближе к тому, чтобы остаться в «Барселоне», чем к уходу из клуба

Главный тренер «Барселоны» Хави ближе к тому, чтобы всё-таки остаться в каталонском клубе, а не покидать его по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщает El Chiringuito TV в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, ранее появилась информация, что испанский специалист готов задержаться в «Барселоне» до 2025 года. В ближайшее время Хави должен встретиться с президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором сине-гранатовых Деку, чтобы обсудить возможное продолжение сотрудничества.

В конце января Хави заявил, что покинет «Барселону» по завершении нынешнего сезона. Действующий контракт специалиста с каталонским клубом рассчитан как раз до лета 2025 года. Сам Хави неоднократно отмечал, что принял единственно правильное решение и менять его не собирается. Сине-гранатовых испанский тренер возглавил в 2021 году.