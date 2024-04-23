Андрей Аршавин назвал игроков, от которых нужно избавиться «Спартаку».

© РИА Новости

– Кто из игроков «Спартака» должен покинуть клуб, чтобы команда боролась за чемпионство?

– Нет такого, что они не могут выиграть из-за кого-то. Но им нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом.

Надо брать хороших иностранцев. А то у них грузом висят зарплаты хорошие, а они не играют, – сказал бывший игрок «Зенита».