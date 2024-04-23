Моуринью рассказал о матче, который изменил его тренерскую карьеру

Португальский тренер Жозе Моуринью поделился воспоминаниями о матче Лиги чемпионов между «Порту» и «Манчестер Юнайтед» в сезоне‑2003/04 и заявил, что та встреча изменила его карьеру.

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В марте 2004 года «Порту» под руководством Моуринью сыграл вничью с английским клубом в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (1:1) и пробился в следующую стадию турнира, победив по сумме двух матчей со счетом 3:2. После победного гола Моуринью совершил забег к футболистам от тренерской скамейки до углового флажка.

— За свою карьеру у меня было много странных празднований, но именно этот момент, вероятно, изменил направление моей карьеры. На днях я столкнулся на улице с каким‑то парнем, который спросил: «Когда у нас в Португалии снова будет так же?» Я сказал, что мы можем выиграть чемпионат Европы через пару месяцев, потому что у нас невероятная сборная — лучшая за всё время. Но с клубом, который снова выиграет Лигу чемпионов в Португалии? Посмотрим, сделаем ли мы это в ближайшие 20 лет, — цитирует Моуринью The Telegraph.

В том сезоне португальский клуб под руководством Моуринью стал победителем Лиги чемпионов, в финале обыграв «Монако» со счетом 3:0. В составе «Порту» выступал российский полузащитник Дмитрий Аленичев, в финале он забил один из мячей.