Радимов считает, что интрига в РПЛ жива

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о том, существует ли интрига в чемпионате России.

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«Я посмотрел тут календарь, и мне показалось, что у «Краснодара» он полегче, чем у «Зенита». То есть интрига ещё жива? Жива, жива! И я думаю, что от предстоящего тура зависит очень многое. Причём, наверное, не столько от победы «Зенита», сколько от победы «Краснодара», – сказал Радимов «РБ Спорт».

После 15 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 50 очками. Второе место занимает «Краснодар» (46).

24 апреля сине-бело-голубые примут на своем поле казанский «Рубин». В этот же день «Краснодар» на своем поле сыграет с калининградской «Балтикой».