Орлов выступил за расширение РПЛ

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов в очередной раз выступил за расширение Российской Премьер-Лиги до 18 команд (сейчас в РПЛ выступают 16 клубов). Орлов считает, что аутсайдеров нынешнего сезона нужно сохранить в элитном дивизионе российского футбола путём расширения чемпионата.

«Расширяемся? Ну я за и приглашаю к дискуссии. Европейских турниров нет. Эти команды, они все состоятельные. У нас же были трагедии, там что команды вылетали. А эти показывают качество игры. Народ ходит на них, смотрит. На них интересно смотреть. А для такой страны, как наша, у нас 140 миллионов. Ну, конечно, хорошо, чтобы 18 команд было. Стадионы есть», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».