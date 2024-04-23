Названа общая проблема ЦСКА и «Спартака»

Бывший футболист Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что московские ЦСКА и «Спартак» показывают нестабильный футбол.

«Проблема «Спартака» и ЦСКА заключается в том, что команды показывают нестабильный футбол. «Спартак» очень хорошо сыграл с «Ростовом», добыл ничью в Кубке с «Зенитом», но выбыл из Пути РПЛ. Если красно-белые неудачно сыграют с «Зенитом», то начнутся какие-то разговоры про тренера, состав. Это можно сказать и про ЦСКА. Если армейцы проиграют, то будут сделаны конкретные выводы», — сказал Масалитин.

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля. Команды выйдут на поле в 20.30 по московскому времени. В матче первого круга «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:2.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 35 очков. ЦСКА идет на пятой строчке (37).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.