«Зенит» обратился в ЭСК по итогам матча с «Оренбургом»

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 25 тура РПЛ. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Во втором тайме после удара полузащитника петербуржцев Густаво Мантуана мяч попал в руку защитнику «Оренбурга» Даниле Прохину. Игра продолжилась, оренбуржцы провели контратаку, а затем возникла пауза, по итогам которой главный арбитр встречи Владислав Безбородов отправился смотреть видеоповтор. Нарушение правил в итоге зафиксировано не было. Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.