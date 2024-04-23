«Астон Вилла» объявила о продлении контракта с Эмери

Испанский специалист Унаи Эмери официально продлил контракт с бирмингемской «Астон Виллой» до 2027 года, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

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«Мы наслаждаемся нашим путём вместе с болельщиками «Виллы», владельцами клуба, руководством и игроками этой великой команды, которой мы гордимся. Я и руководство клуба… мы разделяем видение владельцев и у нас хорошая обстановка и правильная структура для развития этого футбольного клуба. Мы должны сохранить тот трудолюбивый дух, умные решения и координацию с владельцами, которые мы обрели за это время. Мы будем работать, чтобы становиться всё лучше и лучше. И мы будем требовать друг от друга. Амбиции уже являются и всегда должны быть девизом этого проекта», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба на официальном сайтею.

Напомним, перед «Астон Виллой» Унаи Эмери работал в «Вильярреале». С клубом он одержал победу в Лиге Европы в сезоне-2021/2022. Кроме того, испанец трижды выигрывал этот турнир с «Севильей». Эмери также работал в «ПСЖ» и в сезоне-2018/2019 стал чемпионом Франции. Он дважды выиграл французский Кубок, дважды — Кубок французской лиги, дважды — Суперкубок Франции.