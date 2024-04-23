Сафонов рассказал, каким запомнил Ивича

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о бывшем главном тренере «быков» Владимире Ивиче, который возглавлял команду с января 2023 года и был отправлен в отставку в середине марта 2024-го.

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«Каким я запомнил Ивича? Не сказал бы, что он холодный в общении: Ивич — серьёзный человек, так отвечу. Держал ли он дистанцию в общении с игроками? Не могу ответить на этот вопрос», — приводит слова Матвея Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Ивича «Краснодар» вышел в финал Кубка России и завершил первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев, который уже возглавлял команду ранее.