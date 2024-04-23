Глушаков рассказал о заговоре, который испортил его карьеру

Полузащитник армянского «Урарту» Денис Глушаков рассказал о людях, которые негативно повлияли на его профессиональную карьеру.

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«Испортили карьеру. Все просто. Заговор? Да, есть заговор. Люди сидят и договариваются между собой не брать футболиста. А ты веришь в то, что я ухожу из «Спартака» бесплатным футболистом, какой бы я там ни был, в 30 лет я ухожу и из 16 команд у меня нет ни одного предложения? И меня никто не берет, кроме "Ахмата"», – рассказал Глушаков журналисту Нобелю Арустамяну.

37-летний игрок в февраля 2024 года выступает за «Урарту». Контракт подписан до конца нынешнего сезона. За команду из Еревана Глушаков сыграл в 10 матчах, в которых отличился одной голевой передачей.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 300 тысяч евро.

Последней командой в РПЛ для Глушакова стал «При НН», за который полузащитник играл с февраля по июль прошлого года.