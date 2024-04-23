Моуринью поделился планами на дальнейшую карьеру

Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что впереди у него долгая карьера, передает The Telegraph.

«Мне 61 год, и я не хочу прекращать заниматься этим делом в 65. Ни за что. Впереди у меня еще долгая карьера», — сказал Моуринью.

16 января 2024 года итальянская «Рома» объявила о том, что Моуринью покидает пост главного тренера. Он работал в клубе с мая 2021 года. Португалец привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

Сейчас «Рома» занимает пятое место в Серии А, имея в активе 55 очков.

Моуринью известен по работе в лондонском «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С «Челси» он трижды стал чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов, с «Реалом» — один раз выиграл Ла Лигу. С «Манчестером» он побеждал в Лиге Европы.

В 2003 и 2004 году Моуринью признавался тренером года по версии УЕФА.