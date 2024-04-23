Комличенко рассказал о словах Карпина после разгрома от «Спартака»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался после разгрома от «Спартака».

«После поражения от «Спартака» Карпин старался нас поддержать, не кричал. Борьба за медали? Да надо в стыки не попасть, все может быть», – приводит слова Комличенко Sport24.

В последнем матче Песьяков провел на поле лишь 61 минуту. Он допустил несколько результативных ошибок, пропустил три мяча и покинул поле. Вместо него на газон вышел Никита Медведев, который пропустил еще два мяча. Итоговый счет матча против «Спартака» – 1:5.

«Ростов» после 24 сыгранных туров занимает в турнирной таблице чемпионата России занимает восьмое место. Команда заработала 34 очка, а отставание от третьего места – семь баллов.