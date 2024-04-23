Президент «Урала» выступил за расширение РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал потенциальное расширение числа команд чемпионата России.

© ФК «Урал»

«Давно говорил: я только за то, чтобы расширить лигу. Но сейчас мне неэтично об этом говорить, потому что команда идет в не очень хорошем положении. Снова начнут говорить, что «Иванов хочет расширить чемпионат, потому что его команда внизу», – цитирует Иванова «РБ Спорт».

В данный момент в РПЛ выступают 16 клубов. Однако последние годы активно обсуждалось возможное расширение состава участников до 18 команд.

Согласно нынешнему регламенту по итогу сезона последние две команды РПЛ напрямую покидают чемпионат. Клубы, финишировавшие на 13-м и 14-м местах разыгрывают возможность за сохранение места в Премьер-лиге с третьей и четвертой командами Первой лиги.

«Урал» идет на 13-м месте в РПЛ. В активе команды Виктора Гончаренко 24 очка.